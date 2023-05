L’allenatore del Milan Stefano Pioli non si dà per vinto nonostante il 2-0 dell’andata.

Stefano Pioli ha parlato del derby di domani in conferenza stampa. “Non sarà sufficiente il livello del secondo tempo dell’andata, dobbiamo alzare il livello. La partita è lunga, vogliamo iniziarla meglio e dobbiamo sbagliare il meno possibile e sfruttare i loro errori. Leao sta meglio, come Krunic e Messias. Se tutto va come deve andare, saranno a disposizione per la rifinitura di oggi pomeriggio e saranno della partita domani. Credo che abbiamo un obiettivo importante ovvero vincere la partita e provare a qualificarci per la finale di Champions, che nessuno avrebbe mai pronosticato, così come a inizio anno nessuno avrebbe mai pronosticato una nostra presenza in semifinale. La preparazione sarà la migliore possibile”.

Rafael Leao

“So che possiamo giocare una grande partita e so quanto sono forti i miei giocatori. Dispiace per l’infortunio di Isma. Domani mattina si opera. Giocheremo con altre caratteristiche, con un trequartista in più rispetto all’andata. Magari va meglio dell’andata. Chi fa calcio sa che le partite non sono mai finite fino alla fine e le imprese esistono. E noi ci crediamo. L’Inter è una squadra forte che ha caratteristiche che ci hanno messo in difficoltà. Non siamo una squadra altissima, è un fatto. Dobbiamo difendere di più e meglio le palle inattive. Abbiamo avuto le nostre chance offensive, ma non le abbiamo sfruttate. Dobbiamo capitalizzare al massimo le occasioni che creiamo. L’Inter ci concederà qualcosa e dobbiamo sfruttarlo“.

