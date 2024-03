L’allenatore del Milan Pioli ha parlato alla vigilia del match di Europa League contro lo Slavia Praga domani a San Siro

L’allenatore rossonero Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky alla vigilia di Milan Slavia Praga d’Europa League.

SLAVIA PRAGA – «Ha dimostrato le sue qualità, è una squadra da rispettare, servirà attenzione».

VINCERE – «Bisogna pensare di poter vincere la coppa, dobbiamo superare un ostacolo non semplice, abbiamo tutte le caratteristiche per far bene».

LAZIO – «Con la Lazio non abbiamo giocato la nostra miglior partita, abbiamo ottenuto una vittoria importante, adesso arriva un momento importante della stagione»

GIOCATORI RECUPERATI – «Stanno bene, una fortuna aver così possibilità di scelta, adesso devono riprendere ritmo».

PRECEDENTE GIROUD E FORMAZIONE – «Si mi ha ricordato questo suo trascorso, si parte con la nostra formazione migliore, così sarà domenica ma dipenderà anche da come andrà la partita di domani sera».

ADLI – «Adli è l’esempio di chi lavora per migliorare e continua a credere nelle sue qualità, ci sta mettendo impegno e qualità e sacrificio anche nel voler cambiar ruolo. Cambiando ruolo cambiano anche certe dinamiche, non è ancora perfetto ma ci sta mettendo grande impegno e disponibilità»

