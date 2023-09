Caso Pogba, possibile risoluzione contrattuale per il francese! Ecco cosa potrebbe succedere in casa Juve

Stando a quanto riportato da Sky Sport, nel caso in cui la squalifica di Paul Pogba per doping venisse confermata, la Juve muoverebbe i passi decisivi verso la risoluzione contrattuale del giocatore francese per giusta causa.

Al momento solo un’opzione, in attesa di capire cosa succederà, ma tutto lascia pensare che il club bianconero voglia percorrere questa strada.

