Questa sera amichevole di lusso ad Hampden Park tra Scozia e Inghilterra, la più antica rivalità calcistica della storia, vecchia 151 anni

Non solo qualificazioni europee, in campo oggi amichevoli di lusso. Ad Hampden Park a Glasgow va in scena l’ultimo capitolo della più che centenaria, 151 anni, rivalità tra Scozia e Inghilterra.

La prima partita tra le due nazionali venne disputata il 30 novembre 1872, finendo per 0-0. Si tratta del primo match ‘internazionale‘ della storia del calcio. Da allora si sono affrontate altre 115 volte: 26 pareggi, 48 vittoria inglesi e 41 scozzesi. In campo questa sera solo l’orgoglio, ma le due nazionali sono pronte a riaffrontarsi anche in Germania del 2024: entrambe guidano infatti i loro rispettivi gironi di qualificazione per gli Europei.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG