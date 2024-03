Ranking Uefa: cosa cambia per la Juve dopo le vittorie di Milan, Roma e Fiorentina contro Slavia Praga, Brighton e Maccabi Haifa

L’Italia grazie alle vittorie di Milan, Roma e Fiorentina contro Slavia Praga, Brighton e Maccabi Haifa resta saldamente in vetta alla classifica del ranking Uefa stagionale con 16.571 punti. Una buona notizia anche per la Juve che vede sempre più sicuro e vicino un posto per la prossima Champions League, visto che le prime due nazioni avranno una squadra in più l’anno prossimo.

Dietro l’Italia ci sono Germania (15.500) e Inghilterra (14.625) seguite da Francia (14.416), Spagna (13.437), Repubblica Ceca (13.000) e Belgio (12.400). A riportare gli aggiornamenti è Sportface.

