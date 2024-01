Se la classe arbitrale italiana non è in grado di esprimere uno gruppo di varisti che prendano decisioni i coerenti, è un grave fallimento. Il var deve essere strumento di giustizia, non di ingiustizia. Ma lasciamo perdere teorie ridicole di complotti o asservimenti vari.

— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) January 6, 2024