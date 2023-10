Rinnovi Juve: dopo Gatti altre tre firme in agenda. Le ULTIME novità sui prolungamenti in casa bianconera

Come riferito dal Corriere dello Sport, la dirigenza della Juve lavora anche ai rinnovi di Rugani, Szczesny e Vlahovic.

Rugani è in scadenza a giugno, si punta ad un prolungamento con spalmatura dell’ingaggio per lui e Szczesny. La società punta ad un nuovo accordo, più lungo, anche per Vlahovic.

