Rinnovo Giroud, accordo ad un passo tra il centravanti francese e i rossoneri: c’è un’importante novità sull’ingaggio

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a blindare Olivier Giroud, match-winner della gara di martedì contro il PSG in Champions League e attualmente in scadenza al termine della stagione.

Le parti sono vicinissime all’accordo: Giroud prolungherà fino al 2025 con l’attuale ingaggio da 3.5 milioni, bonus inclusi, che verrà sostanzialmente dimezzato. Al classe ’86 verrà affibiato il ruolo di senatore dello spogliatoio e di principale alternativa al nuovo centravanti che il club acquisterà nel prossimo calciomercato rossonero.

