Rinnovo Maignan, il Milan ora ha fretta: trattativa in corso con gli agenti dell’estremo difensore francese

Il Milan non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare Mike Maignan e per questo, nonostante il suo contratto scada nel 2026, è già al lavoro per prolungare l’attuale accordo.

L’obiettivo del club rossonero è spostare la scadenza due anni più avanti e fissarla al 2028. Un modo per blindare il portiere e allontanare in maniera definitiva le sirene di mercato. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.

