Alle 16.00, la Roma di José Mourinho è scesa in campo in Portogallo contro il Waalwijk ed ha vinto il match per 3-0.

Per i giallorossi sono andati a segno Tammy Abraham e Stephan El Shaarawy nel corso del primo tempo, mentre nel secondo ha fatto gol Nicolò Zaniolo.

L'articolo Roma-Waalwijk 3-0: la squadra di Mourinho esce vittoriosa dall'amichevole proviene da Calcio News 24.

