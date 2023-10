L’ex attaccante dell’Inter Karl-Heinz Rummenigge ha così parlato dell’attualità in casa nerazzurra: le dichiarazioni

Presente al Festival dello Sport, l’ex attaccante nerazzurro Karl-Heinz Rummenigge ha parlato di alcuni temi di attutalità in casa Inter.

SERIE A- «Ci sono grandi giocatori, non ne faccio altrimenti escono notizie. Alcune società chiedono tanto, auguro il meglio a tutti sperando che vinca l’Inter».

L’INTER DI OGGI- «È una squadra stabile con grande qualità, soprattutto in attacco. Dovrebbe fare tanti gol quest’anno, speriamo ne prenda pochi».

THULA- «Lautaro e Thuram stanno bene, Lautaro ha fatto addirittura 4 gol in un tempo ed è stato un record. Lautaro è un grande giocatore, Thuram ha sostituito Lukaku e fino ad oggi sta facendo bene. Seconda stella Spero che l’Inter riesca a vincere, ha una squadra forte. L’unica cosa che deve correggere è non perdere punti come contro il Bologna».

