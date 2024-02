Le parole di Jeremo Boateng, nuovo difensore della Salernitana, dopo l’ufficialità del suo trasferimento. I dettagli

Jerome Boateng si è presentato ai canali ufficiali della Salernitana dopo l’ufficialità del suo arrivo.

PAROLE – «Sono molto felice di essere qui a Salerno, non vedo l’ora di cominciare a lavorare con la squadra ed è davvero bello per me essere qui. Obiettivo? Sicuramente centrare la salvezza con la squadra e restare in Serie A. È una grande sfida, paragonabile alla vittoria di un titolo perciò dobbiamo cominciare a vincere e io farò il massimo, dando tutto me stesso, insieme ai miei compagni di squadra per restare in Serie A e fare grandi cose insieme. Ribery? Franck è come un fratello per me, da quando giocavamo insieme al Bayern. Parliamo sempre tanto, ci sentiamo al telefono molto spesso e per me è stato davvero bello avere informazioni da lui su Salerno e su questo fantastico club. Mi ha sempre parlato molto bene della squadra e di quanto sia felice qui. Mi ha sempre detto che le persone qui sono fantastiche e lo sto vedendo coi miei occhi perciò sono davvero felice di essere qui e gli sono grato per i consigli».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG