Salernitana, dopo sette partite fuori contro il Cagliari Federico Fazio torna al centro della difesa della squadra di Liverani

Il momento in casa Salernitana è delicato, ma Liverani un motivo per sorridere oggi ce l’ha: Federico Fazio, dopo sette giornate ai box torna a disposizione.

L’esperto difensore argentino, 36 anni, è recuperato per la sfida salvezza contro il Cagliari dopo i fastidi muscolari che lo hanno tenuto fuori dal campo per più di un mese. Dietro il tecnico si affiderà ad una linea a quattro: accanto all’ex Roma, come riportato dal Corriere dello Sport, il favorito è un altro ex giallorosso ovvero il greco Manolas.

