Sampdoria, i quotidiani sportivi esaltano l’inizio di stagione di Sabiri, l’asso nella manica per Giampaolo

A fare la differenza per la Sampdoria, tra le giovani leve, sarà Abdelhamid Sabiri. Il trequartista marocchino si è già messo in luce in questo inizio di stagione, come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

IL COMMENTO – «Sta confermando in questo avvio di stagione tutte le qualità emerse da gennaio in poi con la maglia blucerchiata. E il nazionale marocchino suscita sempre maggiori attenzioni. In estate si erano interessate al trequartista mancino sia la Fiorentina che la Roma. E se quelle tracce restano, potrebbero emergerne presto altre. L’intuito i dFaggiano a scovarlo all’Ascoli, l’abilità di Osti di acquistarlo per un milione con pagamento triennale. Il risultato è che Giampaolo ha un’arma letale e la Sampdoria conta su un asset importante in vista del prossimo mercato. Sabiri molto pericoloso nei calci piazzati e ha l’età giusta per puntare al grande salto».

L’articolo Sampdoria, ecco Sabiri: l’asso nella manica di Giampaolo proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG