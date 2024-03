Alexis Sanchez è il migliore in campo in Inter-Genoa, posticipo della 27° giornata di Serie A, dove è anche andato in gol

Sanchez è il migliore in campo in Inter-Genoa secondo la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Il cileno ha preso 7.5 in pagella.

LA PAGELLA – «In punta di piedi, perchè ha qualità superiori che gli consentono di ballare mentre gli altri camminano. Trasforma un corridoio in autostrada per Asllani sull’1-0, poi si prende il pallone del rigore per il primo gol in campionato».

