Le parole di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, sulla stagione della squadra neroverde in Serie A. I dettagli

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino.

PAROLE – «La pausa è arrivata al momento giusto. Ripartire non è semplice per nessuno, due settimane sono importanti per lavorare ma non ci siamo allenati a ranghi completi. Chi è rientrato dalla Nazionale sta bene, salvo problemini dell’ultima ora avremo tutti a disposizione o quasi e questa è una cosa molto positiva. Aver finito bene ci può dare una spinta per continuare a ottenere sempre di più, sapendo che non è facile, per me i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Siamo il Sassuolo e non ne parla nessuno ma fare qualcosa di straordinario per 8 partite, col mercato aperto, contro squadre importanti, dà un valore doppio a quanto fatto dai ragazzi. Ora non dobbiamo accontentarci. Questo comporta non abbassare la testa domani contro un avversario forte. Ci saranno delle difficoltà, parlo del rush finale, dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Il Torino, dopo le prime, è la squadra più difficile da affrontare ma non solo per noi. È una squadra che ti porta a non giocare bene e, come all’andata, dovremo fare una partita anche un po’ fuori dalle nostre caratteristiche. Le partite durano 95-100 minuti, se non riusciremo a non riconoscerci in una gara un po’ meno alla nostra portata, sarà una gara molto molto difficile».

L’articolo Sassuolo, Dionisi: «Fatte cose straordinarie, col Torino…» proviene da Calcio News 24.

