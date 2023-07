Come proseguono le trattative per Yann Sommer e Anatoliy Trubin, prescelti dall’Inter per sostituire Andrè Onana

L’Inter ha in mente di acquistare entrambi i portieri, dopo la partenza di Andrè Onana in direzione Manchester United.

Per Yann Sommer la situazione è meno intricata, grazie alla clausola di 6 milioni che lo libererebbe dal Bayern. Il portiere, però, chiede garanzie sulla titolarità.

Trubin, invece, come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe dare qualche grana all’Inter, dal momento che lo Shakhtar ha richiesto 30 milioni e l’Inter non vuole spingersi oltre i 10-12. E allora, oltre al fattore tempo, si prova a trattare per una percentuale sulla rivendita, scrive il quotidiano.

L'articolo Sommer e Trubin: la situazione dei due portieri scelti dall'Inter proviene da Inter News 24.

