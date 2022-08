Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha parlato dopo la vittoria casalinga contro l’Empoli: le dichiarazioni dell’allenatore

Luca Gotti ha parlato a Dazn dopo Spezia-Empoli.

LE PAROLE – «Nella ripresa siamo andati un po’ in difficoltà, ancora non siamo ancora come io vorrei la squadra. Ci sono dei giocatori che possono esprimere le loro qualità in posizioni diverse rispetto al passato, qui ho appena iniziato e sono pronto a rivedere certe situazioni. Nzola Tutti gli vogliono bene. Da solo ha sofferto, si è penalizzato più del dovuto».

L’articolo Spezia, Gotti: «Non siamo ancora come vorrei. Nzola penalizzato più del dovuto» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG