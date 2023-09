Squalifica Pogba: spunta l’ipotesi di un ‘mini stop’ da 3 mesi. Va verificata l’assunzione fuori competizione e non correlata alla prestazione sportiva

Il Corriere dello Sport approfondisce la questione dell’eventuale squalifica di Paul Pogba, giocatore della Juventus facendo fede al Codice Sportivo Antidopig.

In base all’articolo 11.2 che regolamenta le sanzioni individuali per la violazione degli articoli citati, potrebbe incorrere in uno stop fino a 4 anni ma, secondo il comma 11.2.4.1 – qualora l’atleta sia in grado di stabilire che qualsiasi assunzione o uso si sia verificato fuori competizione e non sia correlato alla prestazione sportiva – , il periodo di squalifica sarà pari a tre mesi.

