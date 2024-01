L’ex tecnico dell’Inter Andrea Stramaccioni si è espresso sulla sfida che vedrà i nerazzurri opposti all’Atletico Madrid il prossimo febbraio e marzo

Stramaccioni ha commentato così a DAZN la sfida tra Inter e Atletico Madrid:

«Secondo me, fra le varie tipologie di avversario, l’Inter è stata anche fortunata perché era arrivata seconda. Però l’Atlético Madrid è una squadra che, innanzitutto, gioca con un modulo speculare all’Inter: non è scontato in Europa. Gioca con l’attacco delle due punte di qualità, Antoine Griezmann e Alvaro Morata che sono giocatori straordinari. È una squadra da prendere assolutamente con le molle, ha qualche pecca in difesa ed è più leggerina del solito rispetto allo storico con Simeone».

L’articolo Stramaccioni: «Inter, ecco che sfida sarà con l’Atletico Madrid» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG