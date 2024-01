Andrea Stamaccioni, ai microfoni di Dazn, ha detto la sua sul Milan dopo la vittoria contro il Sassuolo. Ecco cosa ha detto

Le parole di Andrea Stamaccioni, ai microfoni di Dazn, sul Milan dopo la vittoria contro il Sassuolo. Ecco cosa ha detto:

«Il Milan ha vinto facendo lo stretto indispensabile, è emerso un gruppo coeso, il leader di questa squadra è il gruppo. Vittoria determinante perché arriva in un momento difficile. Il Milan ha avuto un centrocampo di grande palleggio che è servito a costruire il gol della vittoria, in tal senso Bennacer che parte per la Coppa d’Africa è una grave perdita»

The post Stramaccioni su Bennacer: «La sua partenza è una perdita grave per il Milan» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG