Le parole di Javier Tebas, presidente della Liga, sulle condizioni del campionato spagnolo. Tutti i dettagli

Javier Tebas ha parlato della Liga in occasione del Festival dello Sport di Trento.

PAROLE– «Mancano due settimane al Clasico, una partita speciale da sempre in Spagna e nel resto del mondo. Negli ultimi anni abbiamo deciso di dare a questa partita una veste particolare e diversa dalle altre. Cerchiamo sempre l’orario migliore affinché possa essere visto in tutto il mondo. E LaLiga si muove in tutto il pianeta: Africa, Sudamerica, giusto per dire alcuni continenti. Sono andati via Messi e Ronaldo? Non è un problema, i nostri numeri sono straordinari come dimostra il seguito social di Real Madrid e Barcellona. La Liga dal 2015 ha lavorato con una strategia di crescita del marchio, delle squadre, del torneo. È un campionato molto impegnativo che ha permesso ai nostri club di fare ottime cose anche in Europa. I social sono fondamentali perché nel mondo di oggi per farsi conoscere bisogna che tutto il mondo parli di te. Real e Barca generano più sponsor, seguito mediatico e sono bravissime a lavorare nel sociale. Nella Liga siamo riusciti a capire per primi il valore e l’importanza dei fenomeni social».

