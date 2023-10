Theo Hernandez rinnova col Milan? Il club ha un piano per il futuro per quanto riguarda il suo terzino sinistro

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto su Theo Hernandez. Al momento – si legge – non ci sono segnali di trattative aperte con il francese per il rinnovo del contratto, ma non c’è niente che possa portare a pensare a un addio al Milan.

Il suo contratto è in scadenza nel 2026, prende 4 milioni di euro a stagione e ha rinnovato a fine 2021. È probabile che gli incontri per parlare di un nuovo prolungamento vengano calendarizzati più avanti.

