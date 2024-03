Il tecnico del Bologna Thiago Motta si è espresso in conferenza stampa a due giorni dalla gara contro l’Inter di Inzaghi

Thiago Motta ha detto la sua verso la gara tra Bologna e Inter:

CHE PARTITA SARA’ – «Più aperta, la gara di Coppa con loro è stata come una finale, da dentro o fuori, allora sicuramente ci fu più attenzione sui rischi da prendere, sulle situazioni da gestire in un altro modo, in campionato si va per i tre punti e si apre un po’ di più. Vedendo il momento dell’Inter hanno grande facilità a fare gol e se anche non lo fosse siamo in grado di affrontare ogni tipo di partita contro di loro»

