Continua il momento d’oro del figlio d’arte che ieri con le sue giocate ha dato enorme filo da torcere alla difesa rossonera.

L’Inter vince il derby addirittura per 5-1 e vola in testa alla classifica in solitaria a punteggio pieno dopo 4 partite. Per Marcus Thuram quella di ieri era la prima stracittadina ma potrebbe essere anche quella che lo fa entrare nel cuore dei tifosi: i suoi allunghi, le sue sgroppate potenti e la sua intesa con Lautaro Martinez hanno sconquassato la difesa del Milan ed in particolare Malick Thiaw che non sapeva come limitarlo. L’ex Borussia Monchengladbach a fine partita ha commentato il match a DAZN parlando anche dei suoi pensieri prima e dopo la splendida rete realizzata.

Davide Frattesi

“Dopo il gol ho sentito davvero un bel rumore. Speravo di iniziare bene qui all’Inter, una delle più grandi squadre in Europa. Sono contento di giocare con questi giocatori. Il gol? Eravamo in contrattacco con Denzel (Dumfries, ndr), la palla era lunga ma poi affrontando il difensore mi sono detto che dovevo tirare. Con Lauti è facile giocare, conosce il gioco. Mi piace giocare con questo modulo. Frattesi? Dopo i due gol con l’Italia, gli avevo detto che doveva segnare con l’Inter e ci è riuscito. Perché ho scelto l’Inter? Dovevo arrivare già due anni fa, ho lavorato per ritrovare la fiducia dei nerazzurri ed era ovvio che venissi qui“. Ora ci si augura che Thuram continui così.

