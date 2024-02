Sandro Tonali rivede la luce dopo il buio del caso scommesse. L’ex Milan è tornato ad allenarsi con il Newcastle

Fuori dal tunnel. Mentre il Milan si prepara per l’importante sfida di domenica sera contro l’Atalanta, Sandro Tonali è tornato ad allenarsi con il Newcastle. Il centrocampista nel mese di novembre, aveva raggiunto un accordo con la Procura Federale sull’entità della sua squalifica per il coinvolgimento nel caso Scommesse. Il risultato fu 10 mesi di stop, più altri 8 di prescrizioni alternative e una multa da 20mila euro.

Come riportato da TMW abbracci e sorrisi nel centro sportivo del club inglse, con i compagni di squadra di che in questi mesi non avevano mai fatto mancare il giusto appoggio e aiuto all’ex rossonero

