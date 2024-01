Traorè Milan: il Napoli lavora per anticipare i rossoneri. Il futuro del centrocampista ex Sassuolo guarito dalla malaria

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli lavora sul mercato per chiudere velocemente la trattativa per Hamed Junior Traorè anche per anticipare Milan e Roma.

I contatti tra le parti si sono intensificati e Traorè potrebbe arrivare in prestito al Napoli senza troppi vincoli.

