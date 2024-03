Il noto giornalista Riccardo Trevisani ha commentato duramente la direzione di gara avuta da Ayroldi in Inter-Genoa

Riccardo Trevisani ha commentato l’arbitraggio di Ayroldi in Inter-Genoa nell’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio.

LE PAROLE – «In una stagione come questa dove ci sono stati mille errori arbitrali, quello di stasera é la pietra tombale sulla categoria e sul weekend che si é aperto con la serie di orrori di Di Bello e si é concluso con un rigore che è una delle cose peggiori che si è viste su un campo da calcio. Ayroldi ha punito l’intervento in scivolata di Frendrup che tocca il pallone e alla fine va a scontrarsi col giocatore avversario. La faccia con cui é andato al Var: sbuffava, era scoglionatissimo di andarla a vedere, si é messo a controllare tutto per cercare un modo di dare il rigore. Tutto quello che un arbitro non deve fare è stato fatto»

