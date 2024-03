Riccardo Trevisani dice la sua sull’Inter capolista e risponde così alle polemiche per i presunti favori arbitrali

Riccardo Trevisani, sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, ha così risposto alle polemiche sui presunti favori arbitrali verso l’Inter.

LE PAROLE – «È una stagione in cui sui social si legge che l’Inter sia prima anche perché abbia ricevuto dei favori. In realtà é nettamente la più forte, lo vincerá con merito e l’avrebbe vinto anche con qualche fischio in meno. Ma guardate quello che é successo nell’ultimo mese tra il gol di Acerbi con la Roma e questo rigore: sti fischi non servono a niente. Con il vociare che c’è intorno a questa situazione non è intelligente che le decisioni vengano prese in quel tipo di direzione».

