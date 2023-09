Carlo Verdone, famoso attore tifoso della Roma, ha commentato la scelta di tanti calciatori di trasferirsi in Arabia

Durante la conferenza stampa del suo programma “Vita da Carlo”, Carlo Verdone ha parlato della nuova Roma di Dybala e Lukaku, accostato in estate anche al calciomercato Milan, e della scelta di determinati calciatori di trasferirsi in Arabia:

«Sto vivendo l’essere tifoso della Roma con un grande punto interrogativo davanti, non so dove vuole andare questa squadra, siamo in mano a Lukaku e Dybala. Mi stavo allontanando dal calcio, proprio ieri mi hanno ridato fiato i due goal di Frattesi (nella partita della Nazionale contro l’Ucraina, ndr). Io amo un calcio con giocatori bandiera di una squadra, come lo sono stati del Piero o Totti. Oggi le bandiere non ci sono più, vanno tutti in Arabia, è come se quello spirito si fosse disgregato».

