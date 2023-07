Vieri, ex attaccante di Inter e Juve, ai microfoni di Gazzetta.it ha commentato le voci di mercato di un possibile approdo di Lukaku a Torino.

VIERI – «Lukaku non può andare alla Juve dopo quello che ha detto. Non sono preoccupato perché non vedo un suo passaggio alla Juve. Hanno Vlahovic, Lukaku non ha proprio senso. Lui vuole rimanere all’Inter e secondo me rimarrà all’Inter».

