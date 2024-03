Il giornalista Gianni Visnadi ha tratto una serie di considerazione in seguito alla sconfitta dei nerazzurri in terra spagnola.

Gianni Visnadi su Il Giornale ha evidenziato tutti i limiti della rosa dell’Inter: “La verità è che l’Inter è uscita dalla Champions League perché l’Atletico Madrid nel doppio confronto si è dimostrato più forte e più completo. Allo stadio Metropolitano, Inzaghi ha sofferto come mai in stagione, ma quando l’Inter aveva incontrato un avversario tanto forte? Col Milan, che è secondo in campionato, per dire ha vinto 5-1“.

Federico Dimarco

Il peccato originale

“L’errore vero che ha negato all’Inter l’ingresso nel G8 di Champions, alla fine può essere quello di non avere vinto il girone, anteponendogli il campionato in autunno (Lautaro titolare 3 volte su 6, per esempio), ma sappiamo tutti che è stata una scelta e oggi nessuno può imputarla a Inzaghi, perché è anche attraverso questo percorso di rotazioni che l’Inter ha già vinto la Supercoppa e vincerà presto lo scudetto. Scelta quindi, non errore. E non inganni l’attuale classifica, che oggi suggerirebbe altre scelte prima delle 2 partite non vinte con la Real Sociedad, perché la forbice con chi insegue si è aperta solo di recente, per il crollo altrui“.

Sulle seconde linee

“La favola della seconda Inter uguale alla prima non vale nemmeno per la Serie A, e lo sa bene Inzaghi che infatti in campionato ha sempre dosato le rotazioni. Figuriamoci in Europa. Marotta e Ausilio hanno fatto anche la scorsa estate un buon lavoro con le poche risorse a disposizione, ma certo non era necessario aspettare il doppio confronto con l’Atletico per dire che l’attacco non è all’altezza del resto della squadra“.

