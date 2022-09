Inaki Williams giocherà per la nazionale del Ghana. Si tratta del primo calciatore dell’Atletico Bilbao a giocare in una nazionale non spagnola

Inaki Williams sta per rompere una lunga tradizione dell’Atletico Bilbao. Sarà il primo calciatore a giocare per una nazionale che non sia ne spagnola che francese (un altro caso unico, quello di Lizarazu). Il calciatore basco ha infatti completato la richiesta di cittadinanza ghanese e sarà il primo calciatore nella storia del club a giocare con quella nazionale.

La tradizione del club di Bilbao vuole che solo calciatori baschi (per la maggiori parte dalla parte spagnola, ma anche francese), possano giocare nel club. Essendo cittadino di seconda generazione, Inaki Williams è il primo, ma probabilmente non ultimo, a rompere questa regola.

L’articolo Williams debutterà con il Ghana, il primo del Bilbao a non giocare per la Spagna proviene da Calcio News 24.

