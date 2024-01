L’ormai celebre esultanza dell’ex capitano della Juventus Del Piero è tornata di moda grazie a Kenan Yildiz – FOTO

Il calciatore del momento in casa Juve ha sicuramente un solo nome: Kenan Yildiz. Il giovane talento bianconero in gol a Frosinone, è stato autore di un’altra grande partita anche in Coppa Italia contro la Salernitana dove ha ritrovato un gol e una prestazione da top player.

Il numero 15 bianconero ha come idolo l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, motivo per cui festeggia come il numero 10, con quella famosa lingua. E Del Piero lo omaggia cosi sulle sue storie Instagram.

The post Yildiz ‘imita’ Del Piero e l’ex capitano della Juve lo omaggia – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG