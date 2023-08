Zaniolo Milan: interesse Aston Villa, svelato un retroscena! Ultime. Il giocatore ex Roma vuole la Premier League, ancora

Nicolò Zaniolo ha aperto alla trattativa per il suo trasferimento dal Galatasaray all’Aston Villa.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la trattativa c’è, ma le parti non sono vicine perché c’è distanza ancora sui costi. Non è una cessione preventivata, ma il giocatore vacilla di fronte alla Premier League. Come l’anno scorso, quando attendeva il Milan.

