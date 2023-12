Zinedine Zidane parla a sorpresa della sua carriera nel mondo del calcio. La più grande delusione? Ecco qual è stata

In un’intervista rilasciata a Tony Parker, così Zinedine Zidane ha parlato della sua delusione più grande vissuta nel mondo del calcio.

LE PAROLE – «Ho perso delle partite ma non è quella la cosa più importante. La delusione più grande che ho avuto è stata la retrocessione in Ligue 2 con il Cannes. Ero giovane e non giocavo, mi hanno venduto subito perché ero un talento. Sono andato al Bordeaux, era il 1992».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG