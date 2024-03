Zuliani gode dopo l’eliminazione della Lazio: «Avversario in meno per il Mondiale per Club, il gufaggio continua». Il messaggio

Claudio Zuliani, giornalista e grande tifoso della Juve, via Twitter si è lasciato andare ad un messaggio di felicità dopo l’eliminazione della Lazio in Champions League da opera del Bayern Monaco. per 3-0.

Un avversario in meno #lazio per la lotta verso il mondiale per club !

Il gufaggio continua #juventus pic.twitter.com/wI66Tvb4SR — Claudio Zuliani (@ClaudioZuliani) March 5, 2024

ZULIANI GODE – «Un avversario in meno per la lotta verso il mondiale per club ! Il gufaggio continua».

