Simon Kjaer è stato premiato oggi per aver raggiunto le 100 presenze con il Milan. Ecco le sue parole per l’occasione

Le parole di Simon Kjaer in occasione della premiazione per aver raggiunto le 100 presenze con il Milan:

«Grazie a tutti, l’altro giorno ho fatto un discorso con mio padre, quando avevo 19 anni ho iniziato la mia carriera al Palermo e il mio sogno era da sempre venire a giocare al Milan. Adesso sono qua e ogni giorno che faccio la strada da Milano a qua per me è speciale, sono orgoglioso di essere qui con voi. Era un sogno e il Milan sarà sempre un sogno per me»

