Sorteggio Europa League: Ludogorets-Inter e Roma-Gent

Di Redazione CalcioBlog lunedì 16 dicembre 2019

Sorteggio fortunato in Europa League per l'Inter di Conte e la Roma di Fonseca

Sorteggio fortunato in Europa League per Inter e Roma che nei sedicesimi di finale giocheranno rispettivamente contro Ludogorets e Gent. Anche in Champions è andata bene a Juventus ed Atalanta, accoppiate a Lione e Valencia. L'unica italiana che, a conti fatti, non è stata aiutata dalla buona sorte è il Napoli, al quale è capitato in sorte il Barcellona.

L'Inter di Antonio Conte ha evitato in questo sorteggio avversarie potenzialmente insidiose come lo Shakhtar Donetsk, lo Sporting Lisbona ed il Bayer Leverkusen, andando a capitare con una delle squadre più abbordabili in assoluto al pari del Cluj. Ancora più fortunata la Roma, inserita in seconda fascia, che ha evitato di affrontare formazioni molto ben attrezzate come Ajax, Manchester United, Arsenal, Siviglia e Salisburgo.

Il Gent non è sicuramente una squadra da sottovalutare, ma la Roma possiede sicuramente le qualità per poter passare il turno senza particolare patemi d'animo.

I sedicesimi di finale di Europa League

Wolverhampton (ING) - Espanyol (SPA)

Sporting Lisbona (POR) - Basaksehir (TUR)

Getafe (SPA) - Ajax (OLA)

Bayer Leverkusen (GER) - Porto (POR)

FC Copenaghen (DAN) - Celtic (SCO)

APOEL (CIP) - Basilea (SVI)

Cluj (ROM) - Siviglia (SPA)

Olympiacos (GRE) - Arsenal (ING)

AZ Alkmaar (OLA) - LASK Linz (AUT)

Club Brugge (BEL) - Manchester United (ING)

Ludogorets (BUL) - INTER (ITA)

Eintracht Francoforte (GER) - Salisburgo (AUT)

Shakhtar Donetsk (UCR) - Benfica (POR)

Wolfsburg (GER) - Malmo (SVE)

ROMA (ITA) - Gent (BEL)

Rangers (SCO) - Braga (POR)