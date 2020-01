De Rossi lascia il Boca Juniors e si ritira: "Farò l'allenatore"

Di Redazione CalcioBlog lunedì 6 gennaio 2020

Adesso l'ultimo campione del mondo 2006 ancora in attività è Gigi Buffon.

Daniele De Rossi oggi ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato e l'intenzione di mettersi a studiare per diventare allenatore. A 36 anni l'ex capitano della Roma lascia il Boca Juniors con cui alla fine ha collezionato appena cinque presenze e un gol (segnato all'esordio) e spiega:

"Non ci sono problemi di salute nella mia famiglia, non ci sono malattie ma ho la necessità di stare con mia figlia e con la mia famiglia. Non c'è altro, non ho litigato con nessuno della nuova dirigenza. A 36 anni sono nelle condizioni di prendere questa decisione. La società mi ha mostrato affetto, ha provato a convincermi a restare, mi sono preso due-tre giorni ma questa è la decisione. Ho bisogno di tornare a casa"

A quanto pare De Rossi ha preso questa sua decisione durante le vacanze di Natale, mentre era in Italia, ma è tornato in Argentina per dare l'annuncio:

"Le cose si dicono in faccia, sono venuto qui e ho confermato a tutti quello che stava succedendo. Avevo preso la decisione di ritirarmi prima ancora di cominciare la preparazione pre-campionato. Mi dispiace, spero di essere stato importante per aprire una nuova direzione per i giocatori europei"

Poi, per quanto riguarda il suo futuro, non ha alcun dubbio:

"Farò l'allenatore, la mia strada è segnata. Nei prossimi mesi studierò per questo. È un giorno triste, avrei voluto giocare altri dieci anni"

De Rossi era stato convinto ad andare al Boca Juniors dal suo ex compagno di squadra Nicolas Burdisso. Nel frattempo da poco tempo, la dirigenza è cambiata, ma non sembra che ci siano problemi per lui da questo punto di vista. Il fatto che abbia giocato poco è stato dovuto principalmente ai suoi guai fisici.

Alcuni suoi amici come Radja Nainggolan e Daniel Osvaldo, hanno detto di essere rimasti sorpresi dall'annuncio di oggi, perché lo hanno sentito nell'ultima settimana e aveva detto loro che voleva continuare a giocare a calcio.