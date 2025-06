Massimiliano Allegri ha preso una decisione chiara: la società lo accontenta, svelato il nuovo colpo del Milan.

Massimiliano Allegri ha già le idee molto chiare su come dovrà strutturarsi la rosa del Milan in vista della prossima stagione. Il nuovo tecnico si è confrontato con il direttore sportivo Igli Tare per capire quali sono le carenze principali e dove andare a migliorare con innesti di spessore. Al tempo stesso il tecnico livornese sta ragionando su cosa fare con i giocatori che rientrano dai vari prestiti.

Uno di questi è Alexis Saelemaekers, reduce da un’ottima stagione con la Roma dove è arrivato in prestito ad agosto 2024. Sette reti e sette assist per l’esterno belga in 31 presenze in giallorosso tra Serie A, Coppa Italia e Europa League: il 26enne è stato senza dubbio uno dei protagonisti della straordinaria rimonta della Roma con Ranieri in panchina.

Saelemaekers è quindi riuscito a confermare quanto di buono aveva fatto già nella stagione 23/24 al Bologna sotto la guida di Thiago Motta. Alla Roma si è trovato benissimo, come ha ammesso lui stesso in una recente intervista, ma al tempo stesso Saelemaekers spera di poter avere una nuova opportunità in rossonero: “Non ho ancora avuto contatti con Massimiliano Allegri – le sue parole – Restare al Milan è un’opzione“.

Colpo lampo del Milan: Allegri ha deciso, vestirà rossonero

Stando a quanto riportato dal Messaggero pare che Allegri abbia già deciso: Saelemaekers non si muove da Milanello. Il quotidiano romano ha infatti svelato un episodio avvenuto in Sardegna dove l’ex allenatore della Juventus ha scelto di passare qualche giorno di vacanza. ‘Acciughina’ ha incrociato alcuni tifosi della Roma e ha fatto chiaramente capire che l’esterno belga non tornerà a vestire la maglia giallorossa: “Resta con me al Milan“, avrebbe detto Max ai fan della ‘Lupa’.

D’altronde Allegri non può non apprezzare la grande duttilità dell’ex Anderlecht, che riesce a garantire una continuità di rendimento sia come esterno d’attacco che come terzino. E non è tutto: Saelemaekers può essere impiegato su entrambe le fasce ed è un’altra caratteristica che al tecnico del Milan piace molto.

Allegri adora avere a disposizione dei ‘jolly’ come Saelemaekers ed è per questo che ha già fatto sapere a Tare e al resto della dirigenza rossonera che il belga deve rimanere in rosa. Nel calciomercato estivo può sempre succedere di tutto ma l’impressione è che Max verrà accontentato.