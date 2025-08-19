Il Milan ha finalmente trovato il nuovo centravanti: altro che Hojlund o Vlahovic, il bomber arriva dalla Ligue 1.

L’esordio stagionale del Milan di Massimiliano Allegri ha soddisfatto i tifosi rossoneri. Il Diavolo ha battuto 2-0 il Bari a San Siro nel primo turno di Coppa Italia: nessun problema per gli uomini di Allegri, che avrebbero potuto anche segnare più reti oltre a quelle realizzate da Rafael Leao e Christian Pulisic.

Una buona prova, quella del Milan, anche se arrivata contro una squadra di Serie B: per capire meglio la reale forza dei rossoneri bisognerà attendere i primi impegni in campionato, a cominciare dal debutto di sabato 23 agosto contro la Cremonese sempre davanti al pubblico del Meazza.

Nel frattempo il direttore sportivo Igli Tare è attivo sul mercato per cercare di mettere a segno gli ultimi colpi e consegnare al tecnico livornese una rosa in grado di lottare per uno dei primi quattro posti. Non è un segreto che il Milan abbia bisogno soprattutto di un centravanti: rispetto allo scorso anno, infatti, sono andati via Alvaro Morata, Luka Jovic, Joao Felix e Tammy Abraham, oltre al giovane Camarda girato in prestito al Lecce.

Rottura totale, occasione Milan: nuovo bomber per Allegri

In più sembra ormai fatta per la partenza di Okafor: lo svizzero ha trovato un accordo totale con il Leeds. Sul fronte offensivo Allegri può contare solo su Rafael Leao e Santiago Gimenez, dato che anche Chukwueze sembra ormai al passo d’addio (lo vuole il Siviglia). Gli obiettivi principali per l’attacco sono ben noti e rispondono ai nomi di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic: lo stesso Tare, nell’intervista rilasciata prima di Milan-Bari, ha ammesso che il club sta seguendo entrambi i bomber.

Tuttavia proprio in queste ore è spuntato un terzo nome che potrebbe fare al caso di Allegri. Si tratta di Breel Embolo, 28enne attaccante del Monaco che nella scorsa stagione ha messo a segno 7 reti con la maglia del club del Principato. L’attaccante della Nazionale svizzera non è stato convocato dal tecnico Hutter per la prima di campionato vinta 3-1 dai monegaschi contro il Le Havre.

Per molti la mancata convocazione è un chiaro indizio: Embolo è pronto a lasciare il Monaco e tra le squadre più interessate c’è proprio il Milan, anche se a detta del giornalista Fabrizio Romano le possibilità di un approdo del bomber in Italia (lo cerca anche la Roma) non sarebbero così elevate.