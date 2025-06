L’ex rossonero ha vuotato il sacco: i tifosi del Milan sono rimasti senza parole, nel documentario ha detto proprio tutto.

Il Milan sta lavorando per mettersi alle spalle una stagione che non ha portato alcuna soddisfazione – fatta eccezione per la Supercoppa Italiana vinta in rimonta contro l’Inter – e ripartire con fiducia ed entusiasmo. Il club di via Aldo Rossi ha scelto di affidarsi a Massimiliano Allegri, che torna a guidare il Diavolo più di 11 anni dopo l’ultima volta, e Igli Tare, nominato nuovo direttore sportivo.

Entrambi sono al lavoro per cercare di costruire un organico all’altezza, ben sapendo che il Milan parteciperà a due sole competizioni, ovvero il campionato e la Coppa Italia. Allegri e Tare hanno diversi nodi da sciogliere: uno di questi riguarda la situazione di Alvaro Morata, acquistato lo scorso anno dall’Atletico Madrid per 15 milioni di euro ma ceduto a gennaio in prestito al Galatasaray fino al 30 gennaio 2026.

Con il club turco Morata ha realizzato 7 reti in 16 presenze: l’impressione è che il Galatasaray sborserà gli otto milioni di euro necessari per esercitare il diritto di riscatto sul giocatore. L’attaccante spagnolo si trova bene a Istanbul e non pare intenzionato a tornare a Milano, dove invece ha avuto problemi non solo di natura calcistica.

Milan choc: l’ex ha parlato, tifosi increduli

“Sono successe cose che non avevo mai vissuto in carriera e che preferisco tenere per me, non mi sentivo più a mio agio e prima di diventare un problema me ne sono andato“, ha rivelato Morata in un’intervista di qualche settimana fa. L’ex Atletico Madrid e Juventus si è ulteriormente aperto nel documentario ‘Morata: They Don’t Know Who I Am’, svelando di aver passato un periodo davvero molto complicato.

A causa delle critiche ricevute nel corso degli anni per il suo rendimento il centravanti ha dovuto fare i conti con la depressione. “Ti fanno male le gambe, il petto si chiude e non riesci a respirare. Avevo paura di addormentarmi e non svegliarmi più, avevo paura di tutto“. Il momento peggiore è stato poco più di un anno fa, quando i Colchoneros sono stati eliminati nei quarti di finale di Champions League dal Borussia Dortmund anche a causa di una ghiotta palla gol divorata da Morata.

“Quando la partita è finita, sono rimasto a lungo da solo nello spogliatoio. Volevo solo piangere. Da lì, è iniziato tutto”. Un disagio talmente profondo da spingerlo quasi a rinunciare a Euro 2024: “Ho avuto molti pensieri orribili e autodistruttivi e mi è passato per la testa di fingere un infortunio, per non dover andare”. Fortunatamente ora il bomber spagnolo sta molto meglio, grazie al sostegno di alcuni compagni e dell’analista Pilar de Castro-Manglano.