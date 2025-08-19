Artem Dovbyk può dire addio alla Roma senza però lasciare la Serie A: l’attaccante ucraino è in contatto con i rivali, Gasperini non ci sta.

Gian Piero Gasperini continua a manifestare un certo disappunto per il mercato fin qui condotto dalla Roma. Dopo il match contro il NEOM, che non ha particolarmente soddisfatto il tecnico di Grugliasco, le domande dei giornalisti al nuovo allenatore giallorosso sono state soprattutto sui possibili nuovi acquisti, vale a dire Bailey e Sancho.

“E’ inutile che io faccia apprezzamenti su giocatori che non sono qui – le parole di Gasp ai microfoni – Con la società siamo chiari e condivisi su cosa fare, vediamo che cosa succederà in questi 15 giorni“. L’ex allenatore dell’Atalanta fa quindi capire che la rosa ha bisogno di ulteriori innesti per essere davvero competitiva. Invece il rischio è di perdere qualche pezzo pregiato: le ultime voci parlano di un possibile trasferimento di Manu Koné all’Inter, anche se i Friedkin continuano a fare muro.

Ma il centrocampista della Nazionale francese non è l’unico che potrebbe lasciare Trigoria nei prossimi giorni. Un altro che sembra sul punto di partire è Artem Dovbyk: l’attaccante ucraino non ha convinto la dirigenza giallorossa, che vorrebbe liberarsene per fare spazio a un nuovo centravanti.

Dovbyk, ciao Roma: ipotesi concreta, va dai rivali

Lo scorso anno la Roma spese circa 36 milioni di euro per acquistare Dovbyk dal Girona. Le aspettative erano molto alte (il bomber aveva appena vinto il titolo di capocannoniere in Liga) ma il rendimento non è stato entusiasmante, nonostante i 17 gol messi a segno tra Serie A, Coppa Italia e Europa League. Proprio in queste ore si è fatto avanti un club che ha individuato in Dovbyk il rinforzo giusto per rimediare a un’emergenza improvvisa.

Si tratta del Napoli, che deve fare i conti con il grave infortunio capitato a Romelu Lukaku: gli esami hanno fatto emergere una lesione di alto grado del retto femorale che potrebbe costringere il centravanti belga a un’operazione chirurgica (con rientro non prima di gennaio 2026). Il ds del Napoli, Giovanni Manna, si è già messo a caccia del sostituto: il preferito è proprio Artem Dovbyk, un profilo che gli azzurri avevano tenuto in forte considerazione già nell’estate 2024 prima di virare su Lukaku.

L’attaccante ucraino sarebbe ben felice di rimanere in Serie A – oltretutto con i campioni d’Italia in carica – e lavorare con Antonio Conte: il passaggio al Napoli (che avverrebbe con la formula del prestito) gli consentirebbe di giocare anche la Champions League. Chi invece non potrebbe digerire questa eventuale operazione è Gasperini: l’ex tecnico della Dea spera proprio che la Roma non vada a rinforzare una diretta concorrente.