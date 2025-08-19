L’Inter si prepara a scatenarsi sul mercato con dei colpi importantissimi. Ecco le più probabili acquisizioni che ci saranno nei prossimi mesi.

In questi importanti giorni che precedono la chiusura del calciomercato estivo, l’Inter sta guardando con molta attenzione agli ultimi colpi di mercato da portare a casa. Rinforzare la squadra che quest’anno affronterà uno stravolgimento non indifferente passando dalla gestione Inzaghi, durata un intero ciclo generazionale, a quella di mister Christian Chivu con tutto quello che ciò comporta.

Fino a questo momento, la sessione di calciomercato non ha portato molte gioie al team nerazzurro. C’è la paradossale situazione di Lookman, disposto a lasciare l’Atalanta per sua stessa ammissione e che non si sta nemmeno allenando con la squadra bergamasca ma per cui l’Inter non ha ancora trattato una cessione definitiva. Un colpo di mercato che va chiuso al più presto.

Abbiamo inoltre l’amarezza rimasta in bocca a Marotta – ma non soltanto al ds interista dato che Juve e Milan lo puntavano allo stesso modo – per la cessione del difensore Giovanni Leoni dal Parma al Liverpool. In questa situazione è imperativo portare a casa risultati e per questo, il team potrebbe stanziare fondi da record: Tra gli 80 ed i 100 milioni di euro, secondo quanto riportano diverse fonti.

Arrivano cento milioni per gli ultimi acquisti

Stando al portale InterLive ci sarebbero ancora trattative in corso per l’acquisto di Benjamin Pavard da parte del Neom che potrebbe portare almeno 20 milioni di euro in cassa al team nerazzurro. Vicini alla cessione, secondo il portale, anche Zalewski, Palacios, Taremi e Asllani che complessivamente, porterebbero soldi importanti per alzare il budget per gli acquisti tra gli 80 e 100 milioni.

E chi si potrebbe portare in rosa con una spesa simile? Marotta pensa ad almeno tre colpi di mercato tra cui, ad esempio, Loic Badé del Siviglia che vale almeno 26 milioni di euro stando alle stime di mercato. Altre fonti parlano di un “super-colpo” segreto rivelando soltanto che l’Inter tratterebbe per un grosso nome estero. Il fatto che non si voglia parlare della sua identità lascia trasparire un colpo davvero importante, da tenere segreto alle rivali fino all’ultimo.

In più, l’arrivo di tutti questi fondi extra per le eventuali cessioni aprirebbe anche alla possibilità di mettere più soldi sul piatto per Lookman così da poter sbloccare la situazione. Una cosa è certa. La finestra di mercato estiva si chiuderà molto presto ed è imperativo che il team chiuda tutte le trattative il prima possibile, cessioni o meno…