Coronavirus, Spadafora chiede la trasmissione in chiaro della Serie A

Di Redazione CalcioBlog venerdì 6 marzo 2020

La FIGC sarebbe d'accordo, ma si aspetta ancora una risposta da Lega e tv.

Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, ha chiesto che vengano trasmesse in chiaro le partite della prossima giornata di Serie A che si disputeranno a porte chiuse a causa dell'emergenza coronavirus. Secondo alcune fonti ci sarebbe già l'ok da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ma manca ancora il placet della Lega Serie A e dei broadcaster che sono in possesso dei diritti delle partite, ossia Sky e DAZN.

