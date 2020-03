Scudetto 2019-2020, Ghirelli: "Valutiamo ipotesi playoff"

Di Mirko Nicolino martedì 10 marzo 2020

Al termine del Consiglio Federale tenutosi oggi, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato dei possibili sviluppi dei campionati

I campionati di calcio sono fermi per l’emergenza coronavirus e oggi si è tenuto un importantissimo Consiglio Federale. Allo studio le possibili soluzioni nel caso in cui, al termine dei divieti fissati fino al 3 aprile, si possa tornare alla normalità. Soffermandosi con i giornalisti, il presidente della Lega di Serie C, Francesco Ghirelli, ha parlato sostanzialmente di quattro ipotesi al vaglio per l’assegnazione di scudetto e gli altri verdetti di Serie A. "La speranza è quella di recuperare le partite di campionato oltre il 24 maggio", ha ammesso Ghirelli, ma in questo momento è praticamente impossibile fare previsioni.

“Le singole leghe avranno fino al 23 marzo per pensare e avanzare le proposte. Non assegnare i titoli, assegnare e fare i play: queste le ipotesi”



In alternativa, si pensa alla possibilità di assegnare il campionato di Serie A tramite i playoff, un mini campionato che vedrebbe in corsa ovviamente le prime formazioni in classifica. Tenendo conto che molto dipenderà anche dalla decisione dell’Uefa sugli Europei, che potrebbero essere slittati fino al 2021, le altre due vie sono quelle dell’assegnazione in base alla classifica attuale oppure la non assegnazione. "Ogni decisione sarà presa dalle singole leghe entro il 23 marzo, data del prossimo consiglio federale", aggiunge Ghirelli prima di lasciare i giornalisti.