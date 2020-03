Coronavirus: la Roma regala kit con beni di prima necessità ai tifosi over 75 (VIDEO)

Di Redazione CalcioBlog sabato 28 marzo 2020

Nobile gesto da parte della Roma: ai tifosi over 75 consegnato un kit contenente cibo, gel disinfettante per le mani, mascherine e una maglia (o sciarpa) della squadra

Encomiabile iniziativa della Roma, che ha pensato ai suoi tifosi in questa emergenza per la pandemia di coronavirus. Il club giallorosso ha dimostrato grande vicinanza ai propri supporters maggiormente a rischio contagi, ovvero gli over 75, cominciando la distribuzione di una sorta di kit completo. Nel pacco, che stanno consegnando furgoncini Ape rigorosamente giallorossi, ci sono prodotti alimentari di prima necessità (pasta, bevande etc.), ma non solo. Non mancano infatti il gel disinfettante per le mani, mascherine e un altro gradito regalo, ovvero una sciarpa oppure una maglietta della Roma.

Non poteva dunque che essere positiva la risposta dei supporters che hanno ricevuto il pacco. Un piccolo-grande gesto in grado di alleviare le difficoltà, non solo materiali, cui il lockdown sta imponendo ad un’intera nazione.