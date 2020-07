Serie A, l'Inter umilia il Brescia 6-0. Bologna-Cagliari 1-1

mercoledì 1 luglio 2020

Adesso in campo altre otto squadre.

Le prime due partite di questo mercoledì di Serie A si sono concluse con due risultati molto diversi tra loro: 1-1 tra Bologna e Cagliari e una vittoria straripante, per 6-0, dell'Inter contro il Brescia. Alle 21:45 scendono in campo altre otto squadre.

Per quanto riguarda la sfida tutta rossoblù, è stato il Bologna a passare in vantaggio per primo al terzo minuto del recupero del primo tempo con Musa Barrow, ma il pareggio del Cagliari è arrivato poco dopo, appena il gioco è ripreso, al 46' con Giacomo Simeone.

A San Siro, invece, la marcia trionfale dell'Inter è cominciata già al 5' con Young, poi al 20' è arrivato il raddoppio di Sanchez su rigore e al 45' il gol del 3-0 di D'Ambrosio, servito da Your. Nel secondo tempo, al 52', Gagliardini ha segnato il gol del poker, poi solo nel finale sono arrivati gli ultimi due gol, all'83' quello del 5-0 di Eriksen e all'88' quello di Candreva, servito sempre da Eriksen.