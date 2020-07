Serie A: oggi tre anticipi della 34a giornata, il programma

Di Redazione CalcioBlog sabato 18 luglio 2020

Serie A, 34a giornata: oggi tre anticipi, si giocano Verona-Atalanta (17:15), Cagliari-Sassuolo (19:30) e Milan-Bologna (21:45)

Prende il via oggi la 34a giornata di Serie A che si concluderà lunedì 20 luglio con il posticipo tra Juventus e Lazio. Oggi si giocano tre anticipi che possono essere decisivi per le qualificazioni alle coppe Europee. Alle 17:15 al Bentegodi di Verona tocca all’Hellas di Ivan Juric e all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Si tratta di due formazioni che giocano un ottimo calcio e che sicuramente si affronteranno a viso aperto. I tre punti in palio sono più importanti per i nerazzurri bergamaschi, attualmente terzi in classifica a -7 dalla Juve. Una vittoria potrebbe mettere pressione ai campioni d’Italia, mentre gli scaligeri sono salvi da tempo e addirittura potrebbero ancora agguantare il 6° posto che vale l’accesso ai preliminari di Europa League.

Cagliari-Sassuolo: Zenga contro De Zerbi

Alle 19:30 scendono in campo Cagliari e Sassuolo, con la squadra allenata da Walter Zenga che sembra aver mollato ormai da settimane avendo raggiunto una tranquillizzante quota 41. La formazione di Roberto De Zerbi, invece, reduce da un filotto di risultati positivi e da una gara nella quale per larghi tratti ha dominato la Juventus, vuole proseguire la propria corsa con l’obiettivo dichiarato di provare ad agguantare il Milan, attualmente a +6.

Milan-Bologna: per il Diavolo vale l'Europa

Ed è proprio il Milan a chiudere il programma di giornata alle 21:45 ospitando il Bologna a San Siro. Stefano Pioli vuole agguantare una qualificazione in Europa che darebbe un senso ad una stagione che il ‘Diavolo’ aveva iniziato assai male. I felsinei, virtualmente salvi, hanno poco da chiedere ormai al campionato, ma per il carattere del proprio allenatore, difficilmente si presenteranno in campo dimessi. Pioli, che sa già di non avere futuro al Milan (arriverà Ragnick) vuole a tutti i costi chiudere la stagione in bellezza ed ha tutte le carte in regola per farlo.